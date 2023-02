Bensheimer Hausaufgabenhilfe sucht Verstärkung

Bensheim. Seit vielen Jahren gibt es die kostenlose Hausaufgabenhilfe für Kinder mit familiärer Migrationsgeschichte an der Bensheimer Hemsbergschule, um Kindern mit sprachlich bedingten Schwierigkeiten im Anschluss an den Unterricht gezielt Unterstützung und Hilfestellung beim Lernen und der Anfertigung ihrer Hausaufgaben zu geben.

An der Hemsbergschule

Diesen wichtigen Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit für Kinder in unserer Gesellschaft leistet ein engagiertes Team ehrenamtlich und mit viel Herzblut. Die Hausaufgabenhilfe findet derzeit von Dienstag bis Donnerstag im Zeitraum von 11.45 bis 14 Uhr statt.

Zum neuen Halbjahr benötigt das Team der Hausaufgabenhilfe personelle Verstärkung. Wer eine sinnvolle Tätigkeit sucht und Freude an der Arbeit mit Grundschulkindern hat, kann sich gerne telefonisch bei der Schulleitung der Hemsbergschule unter 06251/39315 oder per E-Mail an hemsbergschule@kreis-bergstrasse.de melden. red