Bensheimer Grüne sprechen über Stadtbuslinie

Bensheim. Die Fraktion der Grünen tagt am heutigen Dienstag (8.) digital zu den Themen der nächsten Sitzungsrunde. Nachdem die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung im Jahr 2022 bisher noch nicht getagt hat, um das Kontaktgeschehen aufgrund der Corona-Pandemie zu reduzieren, stehen im März nun einige wichtige Entscheidungen an.

Darunter wird unter anderem über die Einführung einer Stadtbuslinie entlang des Berliner Rings beraten und entschieden: „Wir Grüne hatten die Einrichtung einer neuen Buslinie entlang dieser wichtigen Verkehrsachse gefordert und haben uns über die Position der Koalition zu dieser Angelegenheit gefreut“, kommentiert Fraktionsvorsitzender Moritz Müller, „nun müssen wir bewerten, ob die geänderte Sachlage, darunter eine geänderte Streckenführung, unseren Vorstellungen entspricht“.

Außerdem behandelt die Fraktion die Erweiterung und Sanierung des ehemaligen Kinderhorts in der Jacob-Löhr-Straße, der zu einer Kindertagesstätte umgebaut wird, das Integrierte Kommunale Entwicklungskonzeptes für die Dorfentwicklung sowie die Ausbaupläne der GGEW zur Herstellung eines umfassendes Breitbandnetzes. Bürger, die Interesse am Austausch über die politischen Themen haben, sind ab 20 Uhr willkommen. Bei Interesse wird um eine Anmeldung an m.mueller@gruene-bensheim.de gebeten, um die Zugangsdaten für das Konferenztool zu übermitteln. red

