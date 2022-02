Bensheimer Grüne erschüttert vom Krieg

Bensheim. Die Grünen sind erschüttert vom Angriff auf die Ukraine und von der Wiederkehr des Krieges in Europa. In ihrer Fraktionssitzung sprechen die Grünen über dieses aktuelle Thema und die Folgen, die durch diesen schrecklichen Krieg zu erwarten sind.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir planten bereits für Samstag, 19. März, eine Friedensdemo unter dem Leitspruch Frieden schaffen – ohne Waffen und hätten nie gedacht, dass es wirklich zum Ausbruch eines gewaltsamen Krieges kommen würde,“ kommentiert Kira Knapp, stellvertretende Fraktionsvorsitzende.

„Unsere Gedanken sind in diesen Tagen bei den Betroffenen in der Ukraine und allen Angehörigen. Über das dynamische Geschehen und die Worte und Taten Putins sind wir entsetzt. Die gesamte Nachkriegsordnung wurde zerstört und die Welt nach dem 24. Februar 2022 ist eine andere als zuvor“, erklärt Fraktionschefin Doris Sterzelmaier.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Nun ist es wichtig, konsequent für Frieden, Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit einzutreten und sie zu erhalten. Es ist gut, dass wir internationale Bündnisse haben, die sich auf diese Werte als Grundlage geeinigt haben – die Hoffnung, diese zu verteidigen, bleibt bestehen“, kommentiert Fraktionsvorsitzender Moritz Müller.

In Rahmen der Sitzung am Dienstag (1.) möchten die Grünen ab 20 Uhr das Kriegsgeschehen besprechen. Bürger, die sich über ihre Eindrücke austauschen möchten, sind willkommen. Bei Interesse wird um Anmeldung an m.mueller@gruene-bensheim.de gebeten, um die Zugangsdaten zu übermitteln. red