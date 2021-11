Bensheimer Grüne diskutieren über Jugendarbeit

Bensheim. Am Dienstag, 23. November, tauscht sich die Grüne Fraktion über neuartige Konzepte von Jugendarbeit aus.

„Bensheim ist die Stadt der Schulen, in der sich viele junge Menschen aufhalten, um ihre Freizeit zu verbringen. Das kann in festen Vereinsstrukturen oder selbstorganisiert erfolgen. Letzteres birgt große Entfaltungspotenziale“, schreiben die Grünen. Dafür brauche zeitgemäße Jugendarbeit in Bensheim Räume. Wie diese angesichts mangelnder öffentlicher Gelder geschaffen werden könnten, soll im Zentrum der grünen Debatte stehen. „Die angespannte Haushaltssituation wird durch Resignation nicht besser, kreatives Denken ist gefragt“, heißt es weiter.

Die Fraktion tagt nicht-öffentlich und resümiert auch die Haushaltsklausur, bei der über den Entwurf des grünen Kämmerers Adil Oyan beraten wurde, freut sich aber über Anregungen an m.mueller@gruene-bensheim.de red