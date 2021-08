Bensheimer Grüne: „Die Koalition spart beim Klimaschutz“

Bensheim. Die Bensheimer Grünen sind bestürzt über die jüngsten Beschlüsse der neuen Koalition in der Bensheimer Stadtverordnetenversammlung, nachdem selbst die Parteispitzen von CDU und SPD auf Bundesebene inzwischen konkretes Handeln fordern: „Bei den Maßnahmen zum Klimaschutz braucht es mehr Tempo“, betonte beispielsweise CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet in einer Pressekonferenz.

Am selben Tage forderte der Kandidat der SPD, Olaf Scholz, bei einem Besuch des Katastrophengebietes in Rheinland-Pfalz „alles dafür (zu) tun, den menschengemachten Klimawandel aufzuhalten.“ Ausgerechnet an diesem Tag, der die Folgen des menschengemachten Klimawandels so drastisch vor Augen geführt hat, wurden jedoch in der Bensheimer Stadtverordnetenversammlung durch die Mehrheit von CDU, SPD und FDP neue Beschlüsse gefasst, die diesen Bemühungen entgegenlaufen.

Keine Zuschüsse für E-Mobilität

„Der Ansatz für das Förderprogramm Klimaschutz und Elektromobilität wird um die Hälfte des für 2021 geplanten Ansatzes und damit um 100 000 Euro reduziert und alle Fördertatbestände zum energetischen Bauen und das erst 2019 neu geschaffene Förderprogramm E-Mobilität komplett gestrichen. Das ist Sparen an der falschen Stelle und wird von uns Grünen auf das Schärfste kritisiert“, stellt Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmaier fest.

Zumal damit überhaupt nichts gespart werde, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Die 100 000 Euro stammen aus dem Grubenzins, der laut Beschluss für Klimaschutzmaßnahmen verwendet werden muss und waren im Finanzhaushalt veranschlagt. Sollten die Mittel nun für andere Maßnahmen ausgegeben werden, die im Ergebnishaushalt veranschlagt sind, belaste das den Haushalt direkt. Statt Entlastung würde das Gegenteil erreicht.

In der Sitzung seien außerdem – gegen die Stimmen der Grünen – weitere Beschlüsse ohne Berücksichtigung des Klimaschutzes getroffen worden: Im alten Neckarbett soll (wie berichtet) zwischen Fehlheim und Schwanheim – entgegen den aktuellen Beschlüssen beider Ortsbeiräte – eine Groß-Kita auf einer für den Umweltschutz wichtigen Grünfläche errichtet werden.

Beim neuen Wohnprojekt am Alten Stellwerk in der Dammstraße wird nur ein geringer Anteil der Dachfläche mit einer Photovoltaik-Anlage ausgestattet – in der heutigen Zeit das völlig falsche Signal. „Die Grünen hoffen auf ein Umdenken, damit Bensheim in Sachen Klimaschutz wieder vorankommt“, heißt es abschließend. red