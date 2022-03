Bensheimer Grüne beraten über Hilfe für Geflüchtete

Bensheim. An der Bergstraße sind aus der Ukraine die ersten Schutzsuchenden angekommen. Hier wird Wohnraum für rund 4000 Menschen gesucht. „Eine Kraftanstrengung, die wir mit vereinten Kräften bewältigen müssen“, erklärt Grünen-Fraktionsvorsitzender Moritz Müller, „Kreis und Kommune müssen hier nach den besten Lösungen suchen, um eine menschenwürdige und sichere Unterkunft für alle Geflüchteten zur Verfügung zu stellen.“

Der Landkreis ist bei der Verteilung der Menschen mit Asylgesuch zwar zunächst in der Verantwortung, kann allerdings auch die Kommune mit der Unterbringung direkt betreuen. „Dafür braucht es viele Lösungen gleichzeitig“, betont Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmaier, „allein eine große Immobilie reicht dafür nicht aus. Neben dem leerstehenden Allee-Hotel, welches die Stadt nach konstruktiven Gesprächen zeitnah selbst anmieten sollte, muss auch systematisch privater Wohnraum akquiriert werden.“ Die Grünen denken dabei an eine Vermittlungsplattform, die über das Rathaus organisiert wird.

Mit Wohnraum allein sei es nicht getan, Kinder und Jugendliche werden ein Betreuungsangebot und Zugang zu schulischer Bildung brauchen. Sprachkenntnisse für alle, therapeutische und seelsorgerische Unterstützung für viele, Perspektiven für die Zukunft werden nötig.

Um das Thema der Unterbringung und Betreuung der geflüchteten Menschen ausführlich diskutieren zu können, haben die Grünen den Vorsitzenden des Haupt- und Finanzausschusses gebeten, das Thema auf die Tagesordnung der Sitzung heute (21.) zu nehmen.

Bürger, die Interesse am Thema haben oder Ideen einbringen wollen, sind in der virtuellen Fraktionssitzung am Dienstag (22.) ab 20 Uhr willkommen. Es wird um eine Anmeldung an m.mueller@gruene-bensheim.de gebeten. red