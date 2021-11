Bensheimer Grüne begrüßen Sparkassen-Sanierung

Bensheim. Jetzt also doch eine Sanierung statt eines Sparkassen-Neubaues. Die Bensheimer Grünen freuen sich über diese gute Nachricht, die der Sparkassenverwaltungsrat mit dem neuen Vorstandsvorsitzenden Johannes Schulz getroffen hat: „Die Neubaupläne und die Absicht, mit dem Verwaltungsgebäude an den Berliner Ring nach Auerbach zu ziehen, hatten wir immer kritisiert und für eine falsche Entscheidung gehalten“, betont Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmaier in einer Pressemitteilung.

Die Sparkasse gehöre ins Stadtzentrum. Das sei kundenfreundlich und sorge für eine Belebung der Innenstadt. „Das war damals die vorherrschende Meinung, die Pläne am Berliner Ring wurden schnell wieder verworfen“, schreiben die Grünen. An den Neubauplänen der Sparkasse an der Bahnhofstraße hielten aber viele fest, heißt es weiter. So habe die Grünen die aktuelle Pressemeldung der CDU zur Sanierung am Standort erstaunt, hatte diese doch den Neubauplänen zugestimmt. Die Hoffnung, es möge eine andere Lösung geben, habe sich für die Grünen nun erfüllt.

„Es ist gut, dass unter dem neuen Vorstand und Verwaltungsrat nochmal alles geprüft und der schon beschlossene Abriss gestoppt wurde“, sagt stellvertretende Fraktionsvorsitzende Kira Knapp. Geringere Kosten, nachhaltiger Umgang mit der Bausubstanz und kürzere Bauzeit, seien überzeugende Argumente. „Wir hätten uns gewünscht, dass diese Erkenntnisse schon früher gewonnen worden wären“, so Fraktionsvorsitzender Moritz Müller. red