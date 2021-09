Bensheimer Gospelchor ist wieder unterwegs

Bensheim. Bereits zum zweiten Mal verbrachten 25 Sängerinnen und Sänger des Bensheimer Gospelchores Getogether ein Probewochenende in Altleiningen in der wunderschönen Burg-Jugendherberge.

Nach einer langen Zeit ohne Präsenzproben und ohne Konzerte waren die mitgereisten Mitglieder des Chores regelrecht ausgehungert nach dem Musizieren.

Für dieses Wochenende hatte Chorleiter Thorsten Mühlberger ein straffes Programm zum Verfeinern bereits bekannter Gospels vorbereitet. Nachdem alle ihre Zimmer bezogen hatten, gab es zunächst Abendessen. Anschließend folgte die erste Abendprobe im riesigen Dachstudio. Körperrhythmus-Übungen, Stimmtraining mit und ohne „Blubberflasche“ und schließlich das Arbeiten an den Songs verdeutlichten schnell, was man während der langen Corona-Pause so sehr vermisst hatte.

Es fühlte sich herrlich vertraut und gleichzeitig doch irgendwie neu an: Die Sängerinnen und Sänger konnten endlich wieder den wunderschönen Chorklang genießen. Den Abschluss des Tages bildete ein gemütliches Beisammensein.

Samstags nach dem Frühstück startete Getogether konzentriert durch: Nur von Mittagessen und einer kurzen Kaffeepause unterbrochen, wurde ganztätig gesungen. Derzeit erarbeitet der Chor ein Karfreitags-Musical, das 2023 in Bensheim aufgeführt werden soll. Außerdem gibt es neue Songs unter anderem aus der Feder des Chorleiters.

Obwohl in nächster Zeit leider keine Konzerte planbar sind, gelang es Thorsten Mühlberger, die volle Konzentration der Sänger einzufordern und das Probenniveau enorm hochzuhalten. Lediglich kurz vor dem Abendessen, nach insgesamt über sechs Stunden des Musizierens, waren die ersten Anzeichen von Erschöpfung bei allen Beteiligten zu spüren. Entspannen konnte die Gruppe anschließend in lockerer Atmosphäre beim bunten Abend mit Schnitzeljagd.

Eine stimmungsvolle, von Chormitgliedern gehaltene, Andacht und anschließend die letzte Vormittagsprobe fanden sonntags statt.

Alle Beteiligten waren sich einig, dass sie ein großartiges, arbeitsreiches und dabei bereicherndes Wochenende erlebt hatten, was viel zu schnell vorüber gegangen war.

Getogether probt mittwochs von 20 bis 21.30 Uhr in der evangelischen Stephanusgemeinde in Bensheim nach den 3G-Regeln. Neue Sängerinnen und Sänger sind jederzeit willkommen. red