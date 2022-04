Bensheimer Freundschaftskreis: Tagesfahrt zum Kloster Tholey

Bensheim. Am Freitag, 3. Juni, ist das Kloster Tholey im Saarland Ziel einer Tagesfahrt, zu der der deutsch-tschechische Freundschaftskreis seine Mitglieder eingeladen hat. Erstmals urkundlich erwähnt wurde die Abtei im Jahr 634. Sie gilt als das älteste Kloster im Bereich des heutigen Deutschlands.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

1794 wurde das Kloster nach Zerstörung durch die Franzosen aufgehoben. Seit 1949 befindet sich dort wieder ein Benediktinerkloster der Beuroner Kongregation, in dem heute elf Mönche leben. Sehenswert sind drei Chorfenster, die der bedeutende Künstler Gerhard Richter entwarf und die am 17. September 2020 vorgestellt wurden.

Führung in der Abteikirche

Daneben sind 34 weitere Scheiben im Kirchenraum von Bedeutung, die von Mahbuba Maqsoodi, einer deutschen Muslimin afghanischer Herkunft gestaltet wurden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Abfahrt des Busses erfolgt am 3. Juni um 7.15 Uhr ab Fehlheim und um 7.30 Uhr ab Busbahnhof Bensheim. Ab 10 Uhr ist eine Führung in der Abteikirche vorgesehen. Nach dem Mittagessen steuert der Bus die saarländische Kreisstadt Sankt Wendel an, bis um 16 Uhr die Rückfahrt angetreten werden soll.

Die Plätze für diese Fahrt sind auf 30 begrenzt, wobei diese Zahl bereits kurz nach der Ausschreibung erreicht wurde. mz