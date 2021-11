Bensheimer Freundschaftskreis fährt zum Museum nach Darmstadt

Bensheim. Als letzte Vereinsaktivität in diesem Jahr schreibt der deutsch-tschechische Freundschaftskreis für seine Mitglieder und Freunde eine Tagesfahrt nach Darmstadt zum Besuch einer Ausstellung des Malers Max Liebermann aus.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Dienstag, 23. November, soll die Ausstellung „Ich, Max Liebermann“ im Hessischen Landesmuseum Darmstadt besucht werden. Max Liebermann war mit ganz Europa vernetzt und die treibende Kraft der deutschen Kunst des 19. Jahrhunderts.

Auf 25 Teilnehmer begrenzt

Der Bus startet um 9 Uhr in B Fehlheim und um 9.15 Uhr am Busbahnhof Bensheim. Zunächst ist in Darmstadt der Besuch der Ausstellung vorgesehen. Nach der Ausstellung bringt der Bus die Gäste in die Gaststätte Braustüberl, wo die Möglichkeit besteht, ein Mittagessen einzunehmen.

Für die Busfahrt wird ein Betrag erhoben, während bei den übrigen Punkten Selbstzahlung angesagt ist.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Anmeldungen sind bei Peter und Erika Illing unter E-Mail-Adresse p.e.illing@t-online.de oder Telefon 06251/77810 möglich, wobei die Teilnehmerzahl auf 25 Personen begrenzt ist. Für die Fahrt und den Museumsbesuch gelten die 3G-Regeln (Impfnachweis, Genesennachweis, Negativtest).

Gegebenenfalls müssen diese Festlegungen noch am Reisetag angepasst werden, schreibt der Freundschaftskreis. mz