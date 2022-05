Bensheimer Freundeskreis im Hermannshof in Weinheim

Bensheim. Bei strahlendem Sonnenschein war eine Gruppe des Freundeskreises Amersham zu Besuch im Schau- und Sichtungsgartens Hermannshof in Weinheim.

Nach gemeinsamer Zugfahrt und kurzem Fußweg ging es vom Eingang des Gartens unter fachkundiger Führung durch die Anlage, welche etwa 2000 Staudenarten beherbergt, die als Pflanzbeispiele und Gestaltungsideen für die heimischen Gärten dienen können.

Vom Strauchpäonien-Garten (Pfingstrosen) mit herrlich großen und verschiedenfarbigen Blüten ging es vorbei zu den verschiedenen Beeten der eben noch blühenden Tulpen. Die lilienblütigen Tulpen in kräftigem Gelb– - eine wahre Pracht!

Allgegenwärtig: die Wisteria, in Blau (wie am Eingang der Bensheimer Fußgängerzone) und als „Laubengang“ zu begehen oder auch in Weiß auf dem Hochstamm gezogen.

Die ausgezeichnete Führung wies auf die verschiedensten gestalterischen Möglichkeiten der Staudenpflanzen hin. Zum Beispiel können hohe Stauden als „Staudenhecke“ gepflanzt werden. Auch die Schilderungen über die Lebensbereiche Beet, trockene und feuchte Freiflächen sowie Prärieflächen waren höchst interessant. Den Teilnehmern hat es so gut gefallen, dass der Freundeskreis im Spätsommer diese Fahrt wiederholen wird, um die blühenden Hochstauden und Gräser zu sehen. red/Bild: Freundeskreis