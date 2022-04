Bensheimer Freundeskreis fährt zum Hermannshof

Bensheim. Der Freundeskreis Bensheim-Amersham bietet am Samstag, 7. Mai, eine Fahrt zum Schau- und Sichtungsgarten Hermannshof in Weinheim an. Nicht nur Garten-Enthusiasten werden hier auf ihre Kosten kommen.

Eine beachtliche Sammlung seltener Gehölze und üppiger Pflanzen begeistern die Besucher, nach der Führung ist Zeit, sich auf einer der zahlreichen Bänke niederzulassen und die Pracht zu genießen. Der Freundeskreis hat eine fachkundige Führung organisiert.

Geplant ist eine gemeinsame Anreise mit dem Zug ab Bensheim. Der Kostenbeitrag für Führung und Fahrt beträgt zwölf Euro. red

