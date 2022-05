Eigentlich ist Thomas Wahlig zuständig für den Vertrieb in Deutschland und Westeuropa beim Bensheimer Kunststoff-Vertrieb Click Plastics AG. Nun war er schon das zweite Mal innerhalb von vier Wochen mit dem Firmentransporter an der ukrainischen Grenze, um Hilfsmittel für Waisen- und Krankenhäuser zu übergeben. Ebenso haben zwölf Flüchtlinge in Deutschland ein sicheres Zuhause gefunden. Was

...