Die Weihnachtsbaumaktion der Jugendfeuerwehr kann wieder im gewohnten Rahmen stattfinden. Termin ist am Samstag, 7. Januar.

Traditionell sammeln die Jugendfeuerwehren der Stadt Bensheim sowie in allen Stadtteilen am Samstag nach dem Dreikönigstag die ausgedienten Weihnachtsbäume ein. Die Bürger werden gebeten, die Bäume schon am Vorabend komplett abgeschmückt und gut sichtbar an der

...