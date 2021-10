Bis Ende September wurden durch die freiwilligen Feuerwehrmänner und -frauen der Feuerwehr Mitte 246 Einsätze abgearbeitet. Die Einsätze unterteilten sich laut Mitteilung der Feuerwehr in 39 Brandeinsätze, 118 Hilfeleistungen und 89 Fehlalarme.

Das dritte Quartal des Jahres startete rasant mit vier Einsätzen am 3. Juli 2021. Die Brandschützer wurden in eine Gemeinschaftsunterkunft in

...