Am Ende war es viel Rauch um nichts – oder fast nichts. Für die Feuerwehren keine unbekannte Gemengelage. Dennoch dürfte die Abordnung am Donnerstag auf der Tribüne der Weststadthalle genau verfolgt haben, wie sich die Fraktionen in der Stadtverordnetenversammlung zum Bedarf- und Entwicklungsplan bis 2026 positionieren und wie viel Interpretationsspielraum die eine oder andere Äußerung

...