Bensheimer Feuerwehr löscht brennendes Essen

Bensheim. Am Mittwoch musste die Bensheimer Feuerwehr, wie berichtet, wegen einer brennenden Mikrowelle am Alten Schlachthof mit einem Großaufgebot ausrücken – ganz ähnlich sah es am Donnerstag aus: Gegen 17 Uhr wurde ein Küchenbrand in der Spessartstraße gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus Essen auf dem Herd stark angebrannt war.

Der Brand konnte mit kleinem Gerät schnell gelöscht werden, so dass das Lüften der stark verrauchten Wohnung die Hauptaufgabe der Feuerwehr war. Menschen kamen nicht zu Schaden. red