Im vierten Quartal des Jahres 2021 haben die Bensheimer Einsatzkräfte insgesamt 62 Einsätze abgearbeitet. Diese gliederten sich in neun Brand- und 33 Hilfeleistungseinsätze sowie 20 Fehlalarme.

Am 2. Oktober wurden die Einsatzkräfte um 23.57 Uhr zu einer Türöffnung in die Straße Am Rinnentor alarmiert. Vor Ort öffnete die Feuerwehr die Tür, hinter der eine erkrankte Person vermutet

...