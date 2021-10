Von Dirk Rosenberger

Bensheim. Wird der Festplatz am Berliner Ring in Teilen zu einem Stellplatz für Wohnmobile? Oder bleibt die karge Fläche in der Weststadt für punktuelle Kulturveranstaltungen, Flohmärkte und den einen oder anderen Zirkus in der Nach-Pandemiezeit erhalten? Eine konkrete Antwort auf diese Fragen gibt es zurzeit nicht.

Eindeutig ist hingegen die

...