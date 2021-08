Bensheimer Eltern müssen keine Kita-Gebühren zahlen

Bensheim. Es ist mittlerweile fast zu einer Binsenweisheit geworden: Kita- oder Schulkinder und deren Eltern haben keine einfachen Corona-Monate hinter sich. Geschlossene Schulen, Notbetreuungen und die Appelle der Regierung, die Kleinen nur in den Kindergarten zu schicken, wenn es partout nicht anders geht, haben an den Nerven gezehrt. An denen der Lehrer und Lehrerinnen sowie Erzieherinnen und Erzieher übrigens auch.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In Bensheim gab es deshalb bereits im vergangenen Frühjahr die Regelung, dass die Betreuungsgebühren erlassen werden, sofern man keine Leistungen in Anspruch genommen hat. Weil auf die erste bekanntlich eine zweite und dritte Pandemiewelle folgte, verzichtete die Stadt am Jahresende erneut – und verlängerte den Zeitraum schließlich nach einem Beschluss des Magistrats für den Zeitraum von 11. Januar bis 31. Mai.

Kita-Gebühren und Frühstückspauschalen mussten nicht gezahlt werden, wenn das jeweilige Kind nicht in der Kita war. Gleiches galt für die Schulbetreuung im Pakt für den Nachmittag. In der jüngsten Sitzung hat die Stadtverordnetenversammlung das Vorgehen des Magistrats nun im Nachhinein erwartungsgemäß und ohne Diskussion abgesegnet.

„Um die Familien, die durch die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie und den damit verbundenen Liquiditätsengpässen zum Teil schon stark betroffen sind, nicht noch weiter zu belasten, wurde die zeitweise Erhebung der Benutzungsgebühr ausgesetzt. Gleichzeitig sollten die Familien mit dieser Regelung motiviert werden, ihre Kinder zu Hause zu betreuen“, begründete die Verwaltung.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Aktuell, konkret seit Juni, läuft alles wieder mehr oder weniger wie früher, es sei denn, in den Kitas kommt es zu Einschränkungen bei den Öffnungszeiten. Dann wird angepasst an das Angebot abgerechnet.

Die finanziellen Auswirkungen des Gebührenverzichts beziffert der Eigenbetrieb Kinderbetreuung auf rund 78 000 Euro für die sechs städtischen Kitas. Von den freien Trägern liegen der Verwaltung keine Zahlen vor. Mit ihnen hatte man die Vorgehensweise allerdings abgestimmt.

Der Ausfall der Betreuungsgebühren beim Pakt für den Nachmittags reißt keine Löcher in den ohnehin klammen Haushalt. Der Kreis gleicht die Verluste aus.

Bahnüberführung Gartenstraße

Ebenfalls ohne Diskussion und einmütig, nachdem man sich in den Ausschüssen ausgetauscht hatte, wurde die Erneuerung der Bahnüberführung Gartenstraße verabschiedet. Konkret ging es einerseits um einen Grundsatzbeschluss, andererseits darum, den Magistrat zu ermächtigen, mit der Deutschen Bahn Verhandlungen aufzunehmen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Die Stoßrichtung wurde bereits mehrfach kommuniziert: Der Magistrat und eine Mehrheit der Stadtverordneten favorisieren eine Lösung, bei der der wenig beliebte Fußgängertunnel wegfällt. Stattdessen könnte die Überführung auf elf Meter aufgeweitet und beidseitig 2,50 Meter breite Rad- und Gehwege angeordnet werden. Die Durchfahrtshöhe bliebe bei 3,90 Metern. Kehrseite der Medaille: Die Variante ist die teuerste. Auf 9,6 Millionen Euro wird das Vorhaben geschätzt, die Stadt wäre mit 5,7 Millionen Euro beteiligt. Abzüglich von Fördermitteln wären es immer noch 2,6 Millionen.

Allerdings müsste die Bahn der Stadt einen Ablösebetrag zahlen, weil das neue Bauwerk niedrigere Unterhaltungskosten als das alte haben wird. Bei der jüngsten Sitzung des Bauausschusses war von vier Millionen Euro die Rede.

Ob dem tatsächlich so ist, werden vermutlich erst die nächsten Jahre zeigen. Denn das Großprojekt soll nach Angaben der Bahn erst in den Jahren 2026/27 umgesetzt werden. In welche Richtung sich die Baupreise bis dahin entwickelt haben, kann man nur erahnen. Günstiger dürfte die Erneuerung des in die Jahre gekommenen Bauwerks aber sicherlich nicht werden.

Ohnehin hat sich die Stadtverordnetenversammlung mit ihrer Zustimmung noch keine größeren Steine in den Weg gelegt. Sobald der Magistrat eine Vereinbarung mit dem Konzern getroffen hat, müssten die Fraktionen darüber abstimmen. Es wird demnach nicht das letzte Mal gewesen sein, dass die Bahnüberführung als Thema hochkocht. Wie heiß es dann jedoch wird, hängt von verschiedenen Faktoren ab – über die nun verhandelt werden muss. Aus eigener Erfahrung dürfte die Rathausspitze wissen, dass es angenehmere Zeitvertreibe gibt als Verhandlungen mit der Bahn – siehe Fahrradparkhaus am Bahnhof.