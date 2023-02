Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Verein Sterntaler Bensheimer Drachenberge-Chef fürchtet um die Existenz der Anlage

In Nachbarschaft zur Freizeitanlage Drachenberge in Bensheim könnte das Land eine Flüchtlingsunterkunft in Betrieb nehmen. Der Vereinsvorsitzende sieht darin ein Konflikpotenzial und mahnt Kompromissgespräche an.