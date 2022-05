Bensheimer Chor Vokalklang verabschiedet Chorleiter

Bensheim. Mit Chormusik und einem gehaltvollen und lebendigen Konzert wollen sich Chorleiter Johannes Kalpers und der Bensheimer gemischte Chor Vokalklang voneinander verabschieden. Aus persönlichen Gründen muss der Musikdirektor die seit vier Jahren andauernde Zusammenarbeit mit dem Kammerchor beenden, was beide Seiten sehr bedauern.

Nicht gerade einfache Zeiten haben Chorleiter und Chor gemeinsam gemeistert. So bereitete man sich zum Beispiel gerade sehr intensiv auf einen Wettbewerb beim Deutschen Chorfest vor, als die Pandemie zur Reiseabsage und erschwerten Proben zwang.

Immer wieder wechselten die gesetzlichen Vorschriften zum gemeinsamen Musizieren in den letzten Jahren, und auch wenn man alle Möglichkeiten des Chorsingens wie digitale Proben, Proben auf Abstand, mit Masken, im Freien ausschöpfte, war es nicht einfach, den Chor am Leben zu halten und ein akzeptables Ergebnis in Sachen Chorgesang zu erzielen.

„Gott und die Welt“

Deshalb freuen sich Chorleiter Johannes Kalpers und seine Sänger und Sängerinnen nun umso mehr, dass man endlich wieder ein Konzert ankündigen darf. Der Chor wird am Pfingstsamstag, 4. Juni, in der evangelischen Kirche in Schwanheim (Rohrheimer Straße 34) um 19 Uhr auftreten und will seinen Besuchern wieder ein abwechslungsreiches und schönes Klangerlebnis bieten. Ergänzt wird das Programm unter dem Titel „Gott und die Welt“ mit Beiträgen der in Bensheim lebenden Mezzo-Sopranistin Almuth von Wolffersdorff, begleitet von Eveline Hannappel am Piano.

Das Konzert beinhaltet im ersten Teil geistliche Chorliteratur von Palestrina bis zum Gospel. Im weiteren Programmverlauf bietet Vokalklang dann ein Kaleidoskop seines breit gefächerten weltlichen Repertoires, bei dem Vertreibung und Hoffnung genauso aufgegriffen werden wie sommerliche Lieder und Werke von Komponisten der modernen Chorliteratur.

Chorleiter Kalpers und Vokalklang können sich keinen schöneren Abschied vorstellen, als ein Chorkonzert mit musikalisch erfolgreichem Gemeinschaftserlebnis, in das auch das Publikum und die Freunde von Vokalklang eingebunden sind. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. red

