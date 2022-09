Bensheimer CDU bringt Drohnen ins Spiel

Bensheim. Einen Rückblick auf das Bergsträßer Winzerfest halten die Mitglieder der CDU-Fraktion bei ihrer Sitzung am Dienstag (13.). „Ein schönes und fröhliches Fest haben die Organisatoren auf die Beine gestellt. Viele Menschen sind zum Feiern in die Bensheimer Innenstadt gekommen“, sagt CDU-Stadtverordnete Ingrid Schich-Kiefer. „Das Feuerwerk, das über viele Jahre am zweiten Samstag der Festwoche gezündet wurde, haben wir allerdings vermisst.“

Alternative zum Feuerwerk

Wegen der Trockenheit und deshalb zu hoher Brandgefahr wurden zum wiederholten Male keine Raketen abgeschossen. Schon seit einiger Zeit wird über Alternativen nachgedacht, beispielsweise eine Licht- und Lasershow.

Die Christdemokraten nennen nun eine Choreographie mit Drohnen als weitere Option: Eindrucksvolle Bilder werden von kleinen, leuchtenden Flugrobotern am Himmel dargestellt. Zum Beispiel beim Backfischfest in Worms stand dies auf dem Programm.

Auch für Bensheim sollte geprüft werden, künftig eine Drohnen-Show während des Winzerfestes zu zeigen, meinen die Christdemokraten. Die bestehenden Möglichkeiten müssten bewertet werden, um über Beibehaltung des klassischen Feuerwerks oder – falls erforderlich – Ersatz zu entscheiden.

Der Vorstand des Verkehrsvereins, unter dessen Regie das Winzerfest steht, habe eine anerkennenswerte Arbeit geleistet. Die Stadtverordneten und Magistratsmitglieder der CDU kommen um 19 Uhr im Hotel Felix, Dammstraße 46, zusammen. red