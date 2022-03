Bensheimer Bürgerhaus wird offiziell eröffnet

Bensheim. Das Bürgerhaus öffnet jetzt ganz offiziell seine Türen: Am Freitag (1.) steht die Auftaktveranstaltung des Eröffnungswochenendes für geladene Gäste an. An diesem Abend findet – entsprechend der in Hessen geltenden Corona-Verordnung unter der 3 G-Regel – eine abendliche Zusammenkunft statt.

Auftritte und Rundgänge

Am Samstag (2.) folgt der Tag der offenen Tür, bei dem ebenfalls 3 G gilt. Eingeladen sind alle, die das Bürgerhaus live und in Farbe erleben wollen. Ab 11 Uhr wird ein buntes Programm für die ganze Familie angeboten. Mit dabei sind die Fraa vun Bensem und die Bürgerwehr, der Künstler Sune Pedersen präsentiert artistische Einlagen und eine Show für Kinder, Live-Aufritte des Centers of Moving Arts, des BKG-Showballetts, der BKG-Landsknechte sowie kurze Talks auf der Bühne runden das Rahmenprogramm ab.

Dazu gibt es um 12 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr offizielle Rundgänge durch die Räumlichkeiten mit Blick hinter die Kulissen. Am Info-Punkt geben Pächter Benjamin Huckele und sein Team Auskunft zu den verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten des Bürgerhauses. Aufgebaut sind mehrere Essens- und Getränkestation mit einer großen Auswahl zu familienfreundlichen Preisen, heißt es in einer Ankündigung.

Kinderschminken und Karussell

Dazu wird Kinderschminken angeboten und zwischen Bürgerhaus und Darlberger Hof dreht ein Kinderkarussell seine Runde. Die Räumlichkeiten des Darlberger Hofs stehen ebenfalls für Besichtigungen offen, dort gibt es auch Kaffee und Kuchen.

„Wir wollen zeigen, was das Bürgerhaus alles kann und wie vielfältig die Nutzungsmöglichkeiten sind“, laden MEGB-Geschäftsführer Helmut Richter und Pächter Benjamin Huckele zu einem abwechslungsreichen Tag ins neue Bürgerhaus ein. Das Programm mit allen Uhrzeiten wird auch an der LED-Wand am Bürgerhaus angezeigt. red