Bensheimer besuchten Berlin

Bensheim. Natürlich kam auch die Freizeit nicht zu kurz, schließlich kommt man nicht alle Tage in die Bundeshauptstadt und möchte dann auch das Flair dieser Metropole schnuppern. Allerdings mussten dafür die späten Abend- und frühen Nachtstunden genutzt werden, um die einst geteilte Stadt auf eigene Faust zu erkunden.

Jeder und jede hatte dabei seine Favoriten, ob Fernsehturm oder Brandenburger Tor, eines der 176 Berliner Museen oder das Kaufhaus des Westens, KDW. Tagsüber absolvierte die 30-köpfige Reisegruppe des deutsch-ungarischen Freundeskreises Bensheim – Mohács, die nach Berlin gereist war, darunter auch Bensheims Stadtverordnetenvorsteherin Christine Deppert, ein umfangreiches Bildungsprogramm.

Lehrstunde deutscher Demokratie

Wer in Berlin weilt, muss den Reichstag gesehen haben und in der berühmten Kuppel gewesen sein. Klar, dass es auch hier nach der allgemeinen Einführung eine kleine Lehrstunde in deutscher Demokratie gab mit einem anschließenden Exkurs in die aktuelle Politik, bei der es zu einer lebhaften Diskussion mit dem Bergsträßer Bundestagsabgeordneten Michael Meister und den Gästen aus Bensheim kam.

Aber auch hier berichtete Meister zunächst über die Arbeit im Finanzausschuss, dem er angehört. Der Arbeitsbereich des Finanzausschusses decke sich mit Ausnahme der Haushaltspolitik mit den Zuständigkeiten des Bundesministeriums der Finanzen. Aufgabe des 45 Mitglieder zählenden Finanzausschusses sei es, die ihm vom Plenum des Deutschen Bundestages überwiesenen Vorlagen zu beraten. Bevor es aber in den Reichstag ging, stattete die Gruppe am Vormittag der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche einen Besuch ab sowie dem Holocaust-Mahnmal, das aus einem wellenförmigen Feld aus 2711 Betonstelen besteht, das von allen Seiten durch begehbar ist. Beim Wandeln zwischen den verschieden hohen Säulen und den labyrinthartigen Gängen kommt bei Besuchern vielleicht ein kurzer Moment der Orientierungslosigkeit auf, der Raum für die Auseinandersetzung öffnen soll.

Danach wurde die Gruppe in der Hessischen Landesvertretung in Berlin empfangen. Dort wurden die Mohács-Freunde von Katja Braun, der Leiterin für Öffentlichkeitsarbeit, begrüßt und erfuhren, dass die Landesvertretung das Sprachrohr, Botschafterin und Koordinatorin ist, um die Interessen des Landes Hessen gegenüber dem Bund zu wahren.

Katja Braun: „Die Länder wirken über den Bundesrat an der Gesetzgebung des Bundes und der Europäischen Union mit. Für das Land Hessen laufen hierfür die Vorbereitungen in der Landesvertretung zusammen. Hessen spricht geschlossen mit einer Stimme im Bundesrat.“ Chefin ist die Hessische Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten und Bevollmächtigte des Landes Hessen beim Bund, Lucia Puttrich. Sie und ihre rund 40 Mitarbeiter pflegen und intensivieren Kontakte zu Parlamentariern, Vertretern von Bundesregierung, Bundesministerien und Botschaften, Verbänden, Kirchen, Journalisten und sonstigen wichtigen Entscheidungsträgern.

Weiter sagte Katja Braun, das Land Hessen präsentiere sich hier mit all seinen Vorzügen, seinem kulturellen und wirtschaftlichen Spektrum. Veranstaltungen, Ausstellungen, Vorträge und Feste begeisterten ein interessiertes Publikum. Mit mehr als 30 000 Besuchern – darunter Schulklassen, Vertreter von Vereinen, Firmen und Verbänden, Abgeordnete des Deutschen Bundestages und interessierte Bürger – habe die Hessische Landesvertretung ihren festen Platz im politischen und gesellschaftlichen Leben Berlins.

Die Stadt verändert ihr Gesicht

Am ersten Tag des Berlin-Aufenthaltes erlebten die Mohács-Freunde bei der achtstündigen Stadtrundfahrt mit brillanten und humorvollen Informationen des schon 82-jährigen Berlin-Kenners und absoluten Experten Dieter Lockenvitz, dass die Stadt ständig ihr Gesicht verändert. Und das ist es auch, was den Reiz der Metropole ausmacht: Altes und Neues zu verbinden.

Im Stadtteil Köpenick wandelten die Mitglieder des deutsch-ungarischen Freundeskreises auf den Spuren des Schusters Wilhelm Voigt. Im kleinen Museum in Köpenick wurden die Eskapaden des „Hauptmanns von Köpenick“ noch einmal nachvollzogen.

Obligatorisch ist der Besuch in Potsdam, auch wenn es diesmal nicht auf Schloss Sanssouci ging. Schloss Cecilienhof war das Ziel. Jenes Gebäude, das Wilhelm, Sohn des letzten deutschen Kaisers, und seiner Gemahlin Cecilie bis 1945 als Wohnstatt diente und danach Tagungsort der Potsdamer Konferenz vom 17. Juli bis 2. August 1945 war.

Dort verhandelten Churchill, Truman und Stalin über die Neuordnung Europas und das künftige Schicksal Deutschlands.

Im sogenannten Potsdamer Abkommen wurde die Demokratisierung, Entmilitarisierung, Entnazifizierung, Dekartellisierung und Dezentralisierung Deutschlands festgelegt. mül