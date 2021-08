Bensheimer Amtshilfe für das Zwingenberger Rathaus

Bensheim/Zwingenberg. Die Zwingenberger können beruhigt sein – falls sie denn jemals beunruhigt waren: Wer sich als Einheimischer im bekanntermaßen ältesten Städtchen an der Bergstraße das Ja-Wort geben möchte, kann dies weiterhin tun. Daran ändert auch die öffentlich-rechtliche Vereinbarung nichts, die zum Monatsbeginn in Kraft getreten ist.

Diese legt fest, wie die interkommunale Zusammenarbeit zwischen Bensheim und Zwingenberg im Bereich des Personenstandswesens minimum für die nächsten drei Jahre aussehen wird. So lange läuft zunächst die Probezeit, wird nicht fristgerecht gekündigt, geht es im Zwei-Jahres-Rhythmus weiter. Bensheim übernimmt damit die Aufgaben des Standesamtes der Nachbarstadt in Form einer Mandatierung.

Das bedeutet: Die Standesamtsbezirke der einzelnen Kommunen bleiben erhalten, die Abwicklung wird aber nur noch von einem der beiden Rathäuser übernommen. Vorteil dieser Variante im Gegensatz zur Bildung eines gemeinsamen Bezirks: Will man später wieder getrennte Wege gehen, was ja selbst in den besten Kreisen vorkommen soll, „wäre das relativ unproblematisch möglich“, teilte die Bensheimer Verwaltung mit. Darauf zielt die nun geschlossene Kooperation zwar nicht ab, aber wer weiß schon, was die Zukunft bringt.

Rathausteam entlasten

Ziel des Projekts ist in erster Linie die Entlastung des Zwingenberger Rathausteams: Beim Personenstandswesen geht es schließlich nicht nur um Geburt, Eheschließungen und Tod. „Die Fragestellungen können sehr komplex sein und oftmals fehlt bei kleineren Standesämtern die Zeit, sich entsprechend einzuarbeiten beziehungsweise die speziellen Fälle kommen zu selten vor“, heißt es aus dem Bensheimer Rathaus.

In Zwingenberg können sich die drei Standesbeamten, darunter Bürgermeister Holger Habich, naturgemäß nicht nur auf dieses eine Sachgebiet konzentrieren. Spezialisten wie in Bensheim kann man sich in kleineren Verwaltung schlicht nicht leisten. Eine interkommunale Zusammenarbeit macht demnach Sinn, die zusätzliche Arbeit, die in Bensheim anfällt, kann ohne personelle Verstärkung bewältigt werden und wird darüber hinaus nicht umsonst erledigt. Zwingenberg muss eine Kostenerstattung zahlen, die sich für dieses Jahr für die verbleibenden fünf Monate auf 32 899 Euro beläuft. In den Folgejahren wird der Betrag höher sein.

In die Karten spielt den Bensheimern ungewollt, dass die Geburtsstation im Heilig-Geist-Hospital vor zwei Jahren geschlossen wurde und dadurch weniger Geburten beurkundet werden müssen. Daran ändert auch die Eröffnung des Geburtshauses nichts, in dem weniger Babys zur Welt gebracht werden als im Krankenhaus.

Wichtig ist und bleibt für viele Zwingenberger mutmaßlich aber das Thema Trauungen. Im Vertrag ist eindeutig geregelt, dass die drei Standesbeamten bis zu 20 Eheschließungen im Jahr zu übernehmen haben – und zwar nicht in Bensheim, sondern in heimischen Gefilden. Wer sich also von Rathauschef Habich, Stefanie Schnellbächer oder Florian Diry (den beiden weiteren Standesbeamten) verheiraten lassen möchte, wird nicht von der Vereinbarung ausgebremst.

In Bensheim anmelden

Einzige Änderung: Anmelden für die Trauung muss man sich seit dem 1. August im Bensheimer Rathaus. Aber wer in den Hafen der Ehe schippern will, nimmt wahrscheinlich gerne einen kleinen Abstecher in Kauf. Ansonsten dürften Zwingenberger Bürger eher selten in der Verwaltung der größten Stadt im Kreis aufschlagen. (Haus-)Geburten kommen im Melibokusstädtchen nicht zu oft vor und bei einem Trauerfall übernehmen normalerweise die Bestatter die Bürokratie.

Kommunalpolitisch war die Übernahme der Aufgaben des Zwingenberger Standesamtes in Bensheim übrigens kein großes Thema. In der jüngsten Stadtverordnetenversammlung wurde die Beschlussvorlage einstimmig und ohne Diskussion angenommen. Der Magistrat hatte bereits vorher seine Zustimmung erteilt.