Bensheimer Akkordeonclub mit neuem Vorstand

Bensheim. Die Hauptversammlung des Akkordeonclubs Blau-Weiß Bensheim wurde dieses Jahr zur Feierstunde: Für ihre langjährigen Mitgliedschaften im Verein wurden Ruth Ameis, Renate Jahn, Ilona Spitzner, Tobias Bergemann, Andreas Rossa, Stephanie Jacobi, Barbara Jakob, Norbert Laskowski, Günther Pech und Manfred Spitzner mit Urkunden und Ehrennadeln des Deutschen Harmonikaverbands geehrt.

Eine besondere Anerkennung sprach der Verein der scheidenden Vorsitzenden Heidi Raebiger aus. Nicht nur für ihre 70-jährige Mitgliedschaft im Verein, sondern besonders für ihre eifrige Wirkung als Vorsitzende des Vereins wurde Heidi Raebiger zum Ehrenmitglied des Akkordeonclubs ernannt.

Auch der musikalische Rückblick auf das letzte Jahr bot viele Punkte zum Feiern. Im Konzert beim Kur- und Verkehrsverein Auerbach präsentierte der Verein die ersten neuen Medleys, unter anderem zum Musical „Grease“ und den Hits von Supertramp. Die Schüler des Vereins konnten ihre Fortschritte Freunden und Verwandten bei einer Veranstaltung im Parktheater präsentieren.

Für die Erstellung eines komplett neuen Programms konnten im Rahmen der Förderung „Neustart Amateurmusik“ zwei Dozenten des Hohner-Konservatoriums engagiert werden, mit denen moderne Musikstile erlebt werden durften.

Ein Wermutstropfen war der Blick auf die Finanzen. Für Konzerte und Proben musste der Verein mehr Geld investieren als üblich. Das ist unter anderem auch auf die Anmietung eines Probenraums zurückzuführen, nachdem der Kreis Bergstraße es dem Akkordeonclub und vielen anderen Vereinen nicht mehr gestattet, Schulen für ihre Proben zu nutzen. Die früher genutzten Räumlichkeiten stünden nun zu jeder Probe des Vereins leer. Den gestiegenen Kosten muss der Verein begegnen, indem die Beiträge für Orchesterspieler angehoben werden.

Der Vorstand des Vereins wurde bei den turnusgemäßen Vorstandswahlen in den meisten Ämtern bestätigt. Besonders dankbar ist der Verein Birgit Schläfer-Mosis, die zusammen mit Barbara Jakob künftig die intensive Aufgabe des Vorsitzes übernimmt.

Auf ihren Wunsch wechselte Heidi Raebiger aus dem Duo der Vorsitzenden auf die Stelle einer Beisitzerin.

Mit der neuen Führung ist der Verein bestens aufgestellt für den Aufbruch in das kommende Jahr und in ein neues Programm. Das neue Programm stellt der Verein beim ersten Kurkonzert des Kur- und Verkehrsvereins Auerbach am Muttertag, 14. Mai, um 11 Uhr im Bürgerhaus Kronepark vor. Auszüge des neuen Programms werden auch im Rahmen von „Musik verein(t)“ auf dem Bürgerfest aufgeführt werden. red

Info: Infos und Kontakt online: www.akkordeon-bensheim.de