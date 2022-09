In regelmäßigen Abständen treffen sich die Abiturienten des Jahrgangs 1982 am Alten Kurfürstlichen Gymnasium Bensheim, um die kleinen und großen Jubiläen zu feiern. Nun war es wieder soweit: Das 40-Jährige stand in diesem Jahr auf dem Programm. Von den rund 180 Mitgliedern des Jahrgangs meldeten sich 70 für die Jubiläumsfeier in geselliger Runde im Walderdorffer Hof an, 30 weitere

...