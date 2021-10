Bensheim: Vortrag über die Zukunft der Innenstädte

Bensheim. Das Team Stadtmarketing konnte mit Professor Wolfgang Christ einen bekannten Experten gewinnen, der sich seit Jahrzehnten mit der Zukunft von Innenstädten auseinandersetzt. Professor Christ hält am Donnerstag, 28. Oktober, um 19.30 Uhr im Bürgerhaus Bensheim (Einlass: 18.30 Uhr) einen spannenden Vortrag zum Thema „Die Zukunft der Innenstadt“. Der Vortrag dauert etwa eine halbe Stunde, anschließend steht Christ für Fragen zur Verfügung.

Wolfgang Christ, Geschäftsführer und Gründer des Urban Index Instituts, hat an der Technischen Hochschule Darmstadt Architektur studiert, anschließend drei Jahre Philosophie bei Professor Gernot Böhme.

Er arbeitet seit 1980 an den Schnittstellen von Stadt- und Regionalentwicklung, Architektur und Städtebau, Medialisierung und Raum, Urbanität und Konsum. In zahlreichen Vorträgen, wissenschaftlichen Aufsätzen und Artikeln behandelt Christ den Strukturwandel des Raumes im Zeitalter der Digitalisierung. Hinter seinen Ideen stecken tiefgründige Geschichten und Botschaften.

Zu seinen wichtigsten Projekten zählen der Regionalpark Rhein-Main, der Tetraeder in Bottrop, der Umweltbahnhof Rheinland-Pfalz oder die Seebrücke mit Pegelturm im Goitzschesee in Bitterfeld.

Der preisgekrönte Architekt ist überzeugt, dass Städte ihre urbanen Potenziale und ihre lokale Identität in die Waagschale werfen müssen. An der Schnittstelle von Wissenschaft und Planung setzt seine Arbeit an, er zeigt auf, wie Synergien von Stadt und Handel entstehen können.

Der Eintritt zum Vortrag in Bensheim ist frei. Für diese Veranstaltung gilt die 2G-Regel. Das Stadtmarketing bittet um verbindliche Zusage bis zum 26. Oktober per E-Mail an stadtmarketing@bensheim.de. Die Plätze sind begrenzt. ps