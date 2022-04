Bensheim. Mit einem Butterfly-Messer wurde zwischen Sonntag (24.) und Montagmorgen die Motorhaube eines Autos am Ritterplatz zerkratzt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zu guter Letzt stach der Täter das Messer so in die Haube des blauen Ford Fiesta, dass die Stichwaffe steckenblieb. Der Sachschaden an dem Wagen beträgt laut Polizei mindestens 1000 Euro.

Wer Hinweise zu der Sachbeschädigung geben kann, meldet sich bitte bei den Ermittlern (K 41) in Bensheim, Telefon 06251/8468-0. pol

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2