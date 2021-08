Bensheim leuchtet in fast allen Farben

Bensheim. Erstklassiger Auftakt für die Veranstaltungsreihe „Bergstraße leuchtet“: Nach der Premiere vor einem Jahr startete am Freitag und Samstag die Fortsetzung mit einer stimmungsvoll erleuchteten Bensheimer Innenstadt. Die Stadtkirche Sankt Georg, der Marktplatz, die Alte Faktorei und die Lauter wurden wunderbar illuminiert.

Musikalische Begleitung

Das zog erwartungsgemäß viele Besucher in die Fußgängerzone, denen neben dem optischen Genuss auch ein kultureller geboten wurde. Tobi Vorwerk, Johannes Napp und die Band Medicine at Midnight spielten an unterschiedlichen Stellen im Zentrum und rundeten zwei gelungene Abende ab.

Als Schirmherr konnte Landrat Christian Engelhardt gewonnen werden, der per Knopfdruck am Freitag den Bensheimern viele bunter Lichter aufgehen ließ. In den nächsten Wochen wird die vom Land Hessen Aktion in Heppenheim, Zwingenberg und zum Abschluss erneut in Bensheim fortgesetzt. dr