Bensheim: Inner Wheel unterstützt Active Learning

Bensheim. Im Rahmen seines sozialen Engagements übergab der Inner-Wheel-Club Bensheim-Lampertheim dem Verein Active Learning einen Betrag von 2000 Euro zur Unterstützung der Arbeit mit sozial benachteiligten Kindern. Vorstandsmitglied Yves Lerchl nahm die Spende mit herzlichem Dank an. Dem Inner-Wheel-Club ist es nach eigenem Bekunden ein großes Anliegen, dass gerade in Zeiten der Corona-Pandemie alle Kinder möglichst gleiche Bildungschancen erhalten. Active Learning ist, so die Meinung des Clubs, ein Garant für dieses Unterfangen und förderungswert. Das Bild zeigt (v.l.) Clubmeisterin Christa Haebler, Yves Lerchl und Präsidentin Doris Mäurer. red/Bild: Inner Wheel

