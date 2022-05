„Bensheim hilft“ verkauft Kuchen am verkaufsoffenen Sonntag

Bensheim. Am Sonntag (15.), dem verkaufsoffenen Sonntag mit Kunstmeile in Bensheim, ist auch der Verein „Bensheim hilft“ wieder dabei. An einem Stand vor der Alten Faktorei (Bürgerwehrbrunnen) werden ab 12 Uhr selbstgebackene Kuchen und Kaffee verkauft.

Auch hausgemachte Marmeladen und Gelees sind im Angebot. Die kompletten Einnahmen werden für künftige Projekte in Naturkatastrophengebieten verwendet. Aktuell möchte der Vorstand auch bei den Flüchtlingen aus der Ukraine helfen, die in Bensheim in Zelten untergebracht sind.

Seit Bestehen des Vereins „Bensheim hilft“ – das heißt innerhalb von 17 Jahren – konnten durch Spenden und die Durchführung unterschiedlichster Aktionen und Veranstaltungen mehr als 640 000 Euro gesammelt werden.

Dieses Geld wurde in kleineren oder größeren Beträgen effektiv eingesetzt. Alle Infos zu den bisher unterstützten Projekten findet man im Internet unter www.bensheim-hilft.de.

Spenden sind jederzeit willkommen. Spendenkonto: Sparkasse Bensheim IBAN: DE55 5095 0068 0003 3333 33. red