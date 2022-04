„Bensheim hilft“ beim Ostermarkt

Bensheim. Am kommenden Wochenende findet im Bürgerhaus Lindenfels in der Burgstraße nach zweijähriger Zwangspause endlich wieder ein Ostermarkt statt.

In diesem Jahr wird auch der Verein „Bensheim hilft“ einen Verkaufsstand mit hausgemachter Marmelade und Gelee sowie Ostergebäck bestücken. Der Markt ist am Samstag (2.) in der Zeit von 12 bis 18 Uhr geöffnet und am Sonntag (3.) von 10 bis 17 Uhr.

Der Vorstand des Vereins hofft auf einen guten Umsatz, damit auch weiterhin bei Naturkatastrophen finanzielle Hilfe zur Selbsthilfe geleistet werden kann. red

