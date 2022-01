Bensheim hat den Stromverbrauch deutlich gesenkt

Bensheim. Die Stadt hat ihren Stromverbrauch in den letzten Jahren kontinuierlich senken können. Die Debatte um die Wirkung energieeinsparender Maßnahmen steht im Mittelpunkt der Fraktionssitzung der Grünen am Dienstag (18.). Bei der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED wurde der Stromverbrauch um 1 550 270 Kilowattstunden in 2020 im Vergleich zu 2003 reduziert: „Dies entspricht einer Senkung von über 60 Prozent und das, obwohl in diesem Zeitraum zusätzliche Straßen entstanden sind. Wir Grüne sorgten in der damaligen Koalition weiterhin dafür, dass die Stadt seit 2012 Ökostrom bezieht und diesen auch für die Straßenbeleuchtung nutzt“, betont Fraktionschef Moritz Müller.

Neben dem Ausbau der regenerativen Energie sei auch der Bereich der Energieeinsparung nicht zu unterschätzen für den Klimaschutz – aber auch zur Entlastung des Haushaltes. „So lagen die Kosten der Stadt für Strom bei der Straßenbeleuchtung im Jahr 2020 um 260 000 Euro niedriger, als noch im Jahr 2012“, erklärt Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmaier. Durch Steigerung der Effizienz einerseits und den Austausch veralteter sowie dem Ausbau moderner Technologien andererseits könnte die CO2-Reduktion und damit die Klimaziele erreicht werden“, meint die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Kira Knapp.

Die Fraktion trifft sich am Dienstag zu einer virtuellen Sitzung und berät auch aktuelle Themen. Gäste sind ab 20.30 Uhr willkommen.

Bei Interesse wird um eine Anmeldung an m.mueller@gruene-bensheim.de gebeten, um die Zugangsdaten für das Konferenztool zu übermitteln. red

