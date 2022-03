Bensheim: Ein Ballettfrosch im Bilderbuchkino

Bensheim. Am Donnerstag (17.) um 15.30 Uhr sind Kinder ab vier Jahren in die Stadtbibliothek eingeladen: Lesepate Ralf Grüner zeigt das Bilderbuchkino „Flemming – ein Frosch will zum Ballett“ – eine mutmachende Geschichte über einen selbstbewussten Frosch, der entgegen aller Vorurteile das macht, woran er Spaß hat. Dabei nimmt er sein Glück selbst in die Hand und lässt sich von Rückschlägen und den Meinungen anderer nicht unterkriegen.

Zum Inhalt: Frosch Flemming würde so gerne beim Libellenballett mittanzen. Tag für Tag übt er Tanzschritte und Pirouetten. Ob sein Traum vom Ballett wahr wird und die grazilen Libellen ihn mitmachen lassen? Oder überlegt er es sich womöglich anders? Die farbenfrohen Illustrationen des Kinderbuches werden auf Leinwand gezeigt.

Der Besuch der Veranstaltung ist nach direkter Anmeldung vor Ort möglich. Da die Anzahl der Gäste begrenzt ist, bittet die Stadtbibliothek um maximal eine Begleitperson pro Kind. Der Eintritt ist frei. Ab schulpflichtigem Alter ist die Einhaltung des aktuell gültigen Hygienekonzeptes erforderlich.

Weitere Infos, das Hygienekonzept und den Flyer mit weiteren Vorlese-Terminen gibt es in der Stadtbibliothek, unter www.stadtkultur-bensheim.de oder auf der Facebook-Seite @Stadtkultur.Bensheim. ps