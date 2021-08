Bensheim: Das Schalke der Bergstraße

Wo fängt Bensheim an, Heppenheim zu werden? Eine Frage, die sich bisher keiner gestellt hat. Und sich ein echter Bensheimer niemals stellen wird.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wobei wir damit allerdings gefährlich nahe an den gut abgehangenen, selten lustigen Witzchen über die Kreisstadt-Nachbarn vorbeischrammen. Nur haben die einen längeren Bart als Dumbledore und gehören längst auf den Index. Also nicht die Heppenheimer, sondern die Altherren-Witze. Das aber nur am Rande.

© Thomas Neu

Die Antwort auf die Eingangsfrage gibt es jetzt trotzdem: Auf der B 3 kurz hinter der Einmündung Wormser Straße. Dort steht (zugegeben schon seit ein paar Wochen) ein hübsches Schild mit Hinweis auf die Weinregion Bergstraße und dem freundlichen Abschiedsgruß „Bensheim – Auf Wiedersehen“. Nett.

So viele Highlights

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Glosse Grünes Fiasko Mehr erfahren

Problem dabei: Es kommt offiziell noch ein gutes Stück Bensheim samt touristischer Highlights, die bei keiner Stadtführung fehlen dürfen. Der verwilderte Meerbachsportplatz, beispielsweise. Oder die Sirona-Unterführung. Nicht zu vergessen der Tegut-Kreisel (früher AOK-Kreisel), der erste seiner Art in der größten Stadt im Kreis, und die neue Südstadt, die nie gebaut werden wird.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die kann man nicht so einfach abschreiben. Über was sollen sich die Stadtverordneten sonst die Köpfe heiß reden. Wobei wir den letzten Satz streichen können. Da findet sich immer was. Aber was sollen die Bewohner dieses Niemandslands denken? Abertausende Bensheimer auf einen Schlag heimatlos. Wo leben die denn jetzt? Im Niemandsland, einer neutralen Zone, Mordor oder doch in einer Art Vorort von Heppenheim (wobei das für manche keinen Unterschied macht)? Eine Katastrophe apokalyptischen Ausmaßes!

Was kommt als nächstes?

Was kommt als nächstes? Das Kirchberghäuschen wird an Lautertal verschenkt, damit die auch mal auf Bensheim herabschauen können? Lorsch schnappt sich das Gewerbegebiet Stubenwald, um sich mit der sprudelnden Gewerbesteuer ein richtig schickes Kloster und nicht nur die olle Ruine leisten zu können? Zwingenberg krallt sich das Auerbacher Schloss als Herrschersitz derer zu Habich?

Fazit: Die Perspektiven Bensheims wegen eines falsch platzierten Schildes zerstört, die Stadt finanziell auf einen Schlag schlimmer abgewirtschaftet als mit Andi Scheuer als Verkehrsdezernenten. Bensheim von heute auf morgen das Schalke 04 des Kreises Bergstraße.

Abstiegskampf und 2. Liga statt – nach edler Selbsteinschätzung – als Meister aller Klassen den anderen Kommunen zu zeigen, wie man Marktplätze belebt, sparsame Sparkassen-Zentralen baut oder eine Sportstätte zum Hochsicherheitstrakt umfunktioniert.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Das Rathaus muss reagieren

Und nun? Muss die Rathausspitze dringend reagieren, um die Sommerposse aus der Welt zu schaffen. Wer in den nächsten Nächten an der Wormser Straße also jemanden mit Schippe oder Spaten sieht, am besten einfach machen lassen. Und sich nicht wundern, wenn Autofahrer künftig ein paar hundert Meter weiter Richtung Süden schildhaft freundlich und standortgerecht verabschiedet werden.

Oder die Tafel komplett den Weg alles Irdischen geht – bevor noch jemand aus dem Spaß Ernst werden lässt. Schließlich kann niemand ernsthaft wollen, dass das Ende von Bensheim früher kommt als bisher gedacht. Selbst die Heppenheimer nicht.