Bensheim blüht für mehr Klimaschutz

Bensheim. Unter dem Motto „Bensheim blüht!“ startet das städtische Team Umweltschutz, Klima und Energie eine Informationskampagne für pflegeleichte und insektenfreundliche Vorgärten. „Wir zeigen, wie einfach es ist, Vorgärten so zu gestalten, dass sie leicht zu pflegen sind und trotzdem nicht versiegelt werden müssen“, sagt Umweltdezernent Adil Oyan.

Denn die Rechnung „versiegelt ist gleich unkrautfrei“ geht nicht auf. Daher will die Stadt Bensheim mit verschiedenen Kooperationspartnern für die Umgestaltung bereits angelegter Schottergärten werben und zeigen, wie blühende Vorgärten insektenfreundlich und klimaangepasst gestaltet werden können und gleichzeitig nicht viel Arbeit machen.

Geplant ist eine Informationsbroschüre unter dem Titel „Blühende Gärten und Vorgärten in Bensheim“ des NABU Bensheim/Zwingenberg in Kooperation mit der Stadt. Darin stehen Tipps und Informationen zur Anlage schöner, naturnaher Gärten und Vorgärten, die viel Freude und wenig Arbeit machen. Erläutert werden die Nachteile von Schottergärten, enthalten sind außerdem Pflanzempfehlungen zur Förderung der Artenvielfalt und ein Musterpflanzplan.

Premiere feiert in diesem Jahr die Bensheimer Kiste: So heißt das spezielle Pflanzenpaket, das bei der Anlage eines naturnahen Gartens gepflanzt werden kann. Die Auswahl der Pflanzen erfolgt nach ökologischen und optischen Gesichtspunkten. Geplant sind drei unterschiedliche Kisten; je nach Standort (vollsonnig, halbschattig oder schattig) variiert der Inhalt. Eines gilt für alle Pflanzen: Sie sind insektenfreundlich, langlebig und pflegeleicht. Der Inhalt einer Kiste reicht für eine Pflanzfläche von drei bis vier Quadratmetern.

Teil der Kampagne ist die „Bensheimer Naturwiese“. Diese besondere Samenmischung zur Anlage einer Naturwiese können Bürger ab sofort bis zum 13. März oder solange der Vorrat reicht kostenlos per Mail an naturwiese@bensheim.de bestellen (bitte die Quadratmeterzahl der zu bepflanzenden Fläche angeben). Die Samenmischung ist für die Anlage privater, nicht gewerblicher Flächen gedacht. Die Ausgabe der Wiesensamenmischung erfolgt im März vor dem Rathaus. Der genaue Abholtermin wird noch bekanntgegeben.

Im Rahmen einer digitalen Infoveranstaltung im Frühjahr geht es um das Thema „Rückbau von Schottergärten und Anlage naturnaher Gärten“. Im Sommer soll die Veranstaltung bei entsprechender Nachfrage auch als Präsenztermin wiederholt werden.

Darüber hinaus werden insgesamt fünf kostenlose Beratungsgespräche über die Umgestaltung eines Schottergartens angeboten. Bei einem Treffen vor Ort werden Informationen zum Anlegen eines pflegeleichten Gartens vermittelt, dazu gibt es konkrete ortsbezogene Pflanzempfehlungen und Pflegetipps. Wer gerne seinen Schottergarten in einen blühenden Garten umgestalten möchte und Hilfe, Ideen und Empfehlungen vom Profi sucht, kann sich per E-Mail unter umwelt@bensheim.de bis 27. Februar für eine individuelle Beratung bewerben. Die kostenfreien Beratungsgespräche werden anschließend verlost. Wer die Umgestaltungspläne dann auch tatsächlich realisiert und seinen Schottergarten in einen naturnahen Garten umgestaltet, erhält eine Bensheimer Kiste.

Vorzeige-Garten gesucht

Im Rahmen der Aktion „Vorzeige-Garten gesucht“ soll ein privater Schotter-Vorgarten in einen blühenden Vorzeige-Vorgarten verwandelt werden. Der ausgewählte Gartenbesitzer erhält vor Ort eine kostenfreie Beratung und Begleitung durch einen Experten, dazu gibt es eine Bensheimer Kiste, die Entsorgungskosten des Schotters werden übernommen. Wer seinen Schottergarten öffentlichkeitswirksam umgestalten möchte, kann sich bis zum 27. Februar per E-Mail ebenfalls unter umwelt@bensheim.de bewerben. Geplant ist im Frühjahr außerdem eine Pflanzentauschbörse des Obst- und Gartenbauvereins vor dem Rathaus.

Auch der BUND führt verschiedene Projekte im Rahmen der Kampagne durch. Angeboten werden Führungen durch den sogenannten „Froschgarten“ in Schönberg, die Besichtigung eines eigenen „Naschobst-Vorgartens“ und auch ein Vortrag ist in Planung. In Vorbereitung ist zudem eine Informationsseite auf www.bensheim.de, auf der alle Veranstaltungen sowie Tipps und Links zu finden sind.

Nähere Informationen bei Claudia Krämer vom städtischen Team Klimaschutz, Umwelt und Energie per E-Mail umwelt@bensheim.de oder Telefon 0 62 51/14236. ps