Bensheim bleibt Fairtrade-Stadt

Bensheim. Die Stadt Bensheim erfüllt weiterhin alle fünf Kriterien der Fairtrade-Städte-Kampagne und trägt für weitere zwei Jahre den Titel Fairtrade-Stadt. Die Auszeichnung wurde erstmalig 2011 durch den Verein Trans Fair verliehen. Seitdem baut die Kommune ihren Einsatz für den fairen Handel weiter aus.

Bürgermeisterin Christine Klein freut sich über die Verlängerung des Titels: „Die Bestätigung der Auszeichnung ist ein schönes Zeugnis für die nachhaltige Verankerung des fairen Handels in Bensheim. Lokale Akteure aus Politik, Zivilgesellschaft und Wirtschaft arbeiten hier eng für das gemeinsame Ziel zusammen. Ich bin stolz, dass Bensheim dem internationalen Netzwerk der Fairtrade-Towns angehört. Wir setzen uns weiterhin mit viel Elan dafür ein, den fairen Handel auf lokaler Ebene zu fördern.“

Vor zehn Jahren erhielt Bensheim vom gemeinnützigen Verein erstmalig die Auszeichnung für ihr Engagement zum fairen Handel, für das fünf Kriterien erfüllt werden müssen. Die Bürgermeisterin und der Magistrat trinken fair gehandelten Kaffee und halten die Unterstützung des fairen Handels in einem Magistratsbeschluss fest, eine Steuerungsgruppe koordiniert alle Aktivitäten, in Geschäften und gastronomischen Betrieben werden Produkte aus fairem Handel angeboten und die lokalen Medien berichten über die Aktivitäten vor Ort.

Motivation und Aufforderung

Das Engagement in Fairtrade-Städten ist vielfältig: In Bensheim gibt es Aktionen in der „Fairen Woche“ im September, die Darstellung fair gehandelter Produkte auf der städtischen Website „bensheimerleben“ und die enge Kooperation mit der Fairtrade-Schule Goethe-Gymnasium sind nur einige Beispiele erfolgreicher Projekte.

„Wir verstehen die bestätigte Auszeichnung als Motivation und Aufforderung für weiterführendes, nachhaltiges Handeln in unserer Stadt“, sagen die Mitglieder der Steuerungsgruppe. Geplant sind Projekte zur öffentlichen Beschaffung und der Ausbau der Kontakte zu den verschiedenen Bensheimer Schulen.

Die Kampagne bietet der Stadt konkrete Handlungsoptionen zur Umsetzung der nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nation, die 2015 verabschiedet wurden. Unter dem Motto „global denken, lokal handeln“ leistet die Stadt Bensheim mit ihrem breitgefächerten Engagement hierzu einen Beitrag.

Bensheim ist eine von über 750 Fairtrade-Städten in Deutschland. Das globale Netzwerk umfasst über 2000 Fairtrade-Städte in insgesamt 36 Ländern.

„Das Jubiläum nehmen wir zum Anlass, im nächsten Jahr mit den Bürgerinnen und Bürgern unter dem Motto: ‚10+1 Jahre Fairtrade-Stadt Bensheim‘ zu feiern“, kündigt die Steuerungsgruppe an. ps

Info: Weitere Informationen unter www.fairtrade-towns.de und zur Fairtrade-Stadt Bensheim unter fairtradestadt-bensheim.de.