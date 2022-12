Bensheim-Bank für Partnerstadt Klodzko

Bensheim. Die Adventsfeier beschließt traditionell beim deutsch-polnischen Freundschaftskreis Bensheim – Glatz/Klodzko das Jahresprogramm. Dazu hatte der Verein wieder in das Hotel Felix eingeladen, wo Vorsitzender Hans Seibert auch die langjährige frühere Vorsitzende und Mitbegründerin des Vereins, Johanna Adler, begrüßen konnte. Allerdings hatte der Wintereinbruch dazu geführt, dass nur ein ungewohnt kleiner Kreis der Mitglieder gekommen war.

In seiner Begrüßung ging Seibert nochmals kurz auf die wichtigsten Ereignisse im Laufe des Jahres ein, das nach zwei Jahren Corona-Einschränkungen fast schon wieder normal war. Im Mittelpunkt hatte das silberne Jubiläum zum 25-jährigen Bestehen der deutsch-polnischen Städtepartnerschaft zwischen Bensheim und Klodzko gestanden, das eigentlich 2021 auf der Agenda gestanden hatte. Der erste Teil der Jubiläumsfeierlichkeiten konnte im Rahmen der Vereinsfahrt im Juni in Klodzko gefeiert werden. Mit dabei waren auch Erste Stadträtin Nicole Rauber-Jung und Ilona Ebel von der Stadtverwaltung gewesen.

Angekündigt hatte Seibert damals schon das Jubiläumsgeschenk – eine Bensheim-Bank analog der Verschwisterungsbank aus Klodzko, die seit 2018 mit den Bänken aus den anderen europäischen Partnerstädten die Rathauswiese umrahmt.

Inzwischen konnte die Bank aus Bensheim, deren Rückenlehne eine Silhouette von Bensheim zeigt, in die polnische Partnerstadt geliefert werden und soll im Rahmen eines Kurzbesuches von Vorstandsmitgliedern im Januar offiziell übergeben werden. Nach der erneuten Beteiligung des Vereins am zweiten Europa-Filmfest im Auerbacher Kronepark, standen im September im Rahmen des Winzerfestes die Jubiläumsfeierlichkeiten in Bensheim im Programm. Es gab einen feierlichen Festakt im Parktheater, ein gemeinsames Abendessen mit den polnischen Gästen im Dalberger Hof und die Mitwirkung auf dem Wagen der Bensheimer Verschwisterungsvereine beim Winzerfest-Umzug.

Im November hatten sich einige Vereinsmitglieder noch zu einer Herbstwanderung durch die Weinberge von Heppenheim nach Bensheim mit Abschluss in der Weinstube Jäger getroffen.

Neujahrsempfang im Hotel Felix

Nach der Weihnachtspause wird sich der Verein im neuen Jahr erstmals wieder am 11. Januar zum traditionellen Neujahrsempfang im Hotel Felix treffen. Nach Möglichkeit soll dann auch das Jahresprogramm 2023 vorliegen, in dem auch wieder eine Reise nach Polen geplant ist. Sie soll im September (nach dem Winzerfest) nach Zakopane führen.

Vorsitzender Hans Seibert dankte allen, die im zu Ende gehenden Jahr die Aktivitäten des Vereins unterstützt und insbesondere auch beim Sommerfest auf dem Gelände der Auerbacher Schützengesellschaft mitgeholfen haben. Auch seinen Kolleginnen und Kollegen vom Vorstandsteam sagte er herzlichen Dank.

Als kleine Weihnachtsgabe erhielten die Mitglieder eine kleine Broschüre, in der in Bildern die inzwischen 25-jährige deutsch-polnische Städtepartnerschaft festgehalten wurde. Die nicht anwesenden Mitglieder erhalten die Broschüre per Post beziehungsweise beim Neujahrsempfang im Januar.

Aus der Mitgliederschaft übernahm Ernst Kohl den Dank an das Vorstandsteam für die geleisteten Aktivitäten. Es sei immer wieder eine Freude, zu den Treffen und Fahrten zu kommen. red