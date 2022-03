Benefizkonzert in der Stadtkirche

Bensheim. Am Sonntag, 27. März, um 17 Uhr wird der renommierte Frankfurter Kammerchor zu Gast in Sankt Georg in Bensheim sein. Unter der Leitung von Professor Wolfgang Schäfer wird das Ensemble ein A-cappella-Programm mit ausgewählten Werken von Heinrich Schütz über Felix Mendelssohn Bartholdy bis hin zu Werken noch lebender Komponisten wie Fredrik Sixten und Michael Waldenby singen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Frankfurter Kammerchor besteht aus semi-professionellen Sängerinnen und Sängern aus dem Rhein-Main-Gebiet und weit darüber hinaus. In drei Projektphasen jährlich erarbeitet das Ensemble ausgewählte geistliche wie weltliche Chorliteratur und konzertiert in ganz Südwestdeutschland.

Aus gegebenem Anlass wird dieses Konzert als Benefizkonzert für die Ukraine veranstaltet. Am Ausgang bittet das Ensemble um Spenden für die Bensheimer Hilfsorganisationen des Teams Bensheim der Tour der Hoffnung, die diese dann in die Ukraine weiterleiten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

An der Orgel ist Regionalkantor Gregor Knop zu hören. Der Eintritt ist frei. Für das Konzert gelten die 3 G-Bestimmungen der Landesverordnung. Das für diesen Zeitpunkt geplante Orgelkonzert wird verschoben. red