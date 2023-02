Benefizkonzert in der Michaelskirche

Bensheim. Für Sonntag, 12. Februar, um 17 Uhr lädt die Michaelsgemeinde zu einem Benefizkonzert in die Michaelskirche ein. Es musizieren Basem Darwisch (Ägypten/Deutschland), Oud, Rageed William (Irak/Deutschland), Nay, Duduk, Klarinette und Evelyn Huber (Deutschland), Harfe.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Orientalische Klangwelten

Die drei Musiker verbinden mit ihrer Musik orientalische Klänge mit westlichen Traditionen. Sie erproben neue Klänge und suchen die Grenzen ihrer Kultur zu überschreiten. Sie laden ein zum Zuhören, zum Entspannen, zum Augen schließen und loslassen. Meditative orientalische Klangwelten treffen auf ein Meer an wohltuenden Sounds und wunderbaren Melodien. Einflüsse aus dem Orient treffen auf Elemente aus New Classics und Jazz. In Verbindung mit der Musik werden Psalmen vorgetragen.

Entstanden ist die Idee nach der herausfordernden Corona-Zeit, in der man realisiert hat, wie wichtig die Musik für die Menschen ist. „Wir brauchen Kunst und Kultur, um unsere Seelen zu heilen und ins Gleichgewicht zu kommen“, heißt es in einer Ankündigung.

Die Künstler möchten Lebensfreude, Zuversicht, Motivation und Kraft schenken. Der Eintritt ist frei. Es wird um eine Spende für das Schulprojekt in Njombe/Tansania gebeten. red