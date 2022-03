Beliebte Ferienspiele in Zell

Zell. Die Ferienspiele in Zell erfreuen sich großer Beliebtheit. Das freut die Organisatoren, aber der enorme Zuspruch lässt die Betreuer aus den Vereinen an ihre Grenzen stoßen, wie in der jüngsten Sitzung des Ortsbeirates von Sabrina Machu von der Zeller Sport- und Kulturgemeinde (SKG) zu hören war.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Um die Betreuer in diesem Jahr etwas zu entlasten, soll die Ferienspielwoche neu strukturiert werden und dafür holte sich Sabrina Machu die Zustimmung vom Ortsbeirat. Der hatte diesbezüglich nicht nur keine Einwände, sondern vor allem auch „Hochachtung“ und Dank für das Engagement von Machu.

Sie berichtete von insgesamt 38 Kindern, die im vergangenen Jahr an der Ferienspielaktion in Zell teilgenommen hatten. Das sei für die Betreuer der Vereine eigentlich zu viel gewesen, weswegen das Angebot auf 30 Kinder begrenzt werden sollte. Doch ohne mit Handzetteln oder Veröffentlichungen geworben zu haben, liegen bisher bereits 40 Anmeldungen vor.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Um Kindern nicht absagen zu müssen, was man ungern getan hätte, haben sich die Organisatoren für eine neue Struktur entschieden.

Die Teilnehmer werden in zwei Altersgruppen aufgeteilt und die etwa 30 Jüngeren zwischen sechs und neun Jahren wie bisher von den Vereinen betreut. Für die kleinere Gruppe der älteren Kinder ab zehn Jahren wird Sabrina Machu ein spezielles Programm vorbereiten.

Alle angemeldeten Kinder sind aus Zell beziehungsweise aus Gronau oder Bensheim, aber in Zeller Vereinen aktiv.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Die Ferienspielaktivitäten in Zell werden wieder in der fünften Woche der Sommerferien angeboten. js