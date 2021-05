Belegungssensorik für Bahnhof-Parkplatz

Auerbach. Im Zuge der Digitalisierungsmaßnahmen des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) wird am Bahnhof in Auerbach der Park+Ride-Parkplatz erstmalig mit Sensoren zur automatischen Ermittlung der Parkplatzbelegung ausgestattet. Damit kann zukünftig vorab die Verfügbarkeit freier Stellplätze ermittelt werden. In Abstimmung mit der Stadt Bensheim werden die Sensoren am 25. Mai und 26. Mai eingebaut, teilt der VRN in einer Pressemitteilung mit.

AdUnit urban-intext1

Der P+R-Standort in Auerbach wurde sei ausgewählt worden, da er an einer Hauptverbindung des Schienen-Regionalverkehrs in die Kernzone der Metropolregion Rhein-Neckar liegt. Außerdem lasse er sich durch seine Bauart relativ einfach mit der Sensorik ausstatten.

Die P+R-Anlage besteht aus einem Parkplatz mit insgesamt 36 Stellplätzen. Davon sind zwei Stellplätze für Schwerbehinderte reserviert sowie zwei Stellplätze für E-Fahrzeuge mit Ladesäulen ausgestattet, die einzeln detektiert und angezeigt werden. Die übrigen freien Stellplätze werden nur in der Summe angezeigt.

Diese Echtzeitinformationen können zukünftig sowohl über die App „myVRN“ als auch über die Website www.vrn.de abgerufen werden. Der Parkplatz wird am 25. Mai und 26. Mai in Abstimmung mit der Stadt Bensheim abgesperrt. Er soll am 27. Mai laut VRN wieder zur Verfügung stehen. Die Inbetriebnahme des Systems beziehungsweise die Erfassung der Belegungsdaten soll direkt nach Einbau der Sensoren beginnen. Jedoch könne die Einbindung der Park-Daten auf der interaktiven Karte der VRN-Homepage aus technischen Gründen voraussichtlich erst ab Mitte Juni abgeschlossen werden.

AdUnit urban-intext2

Die Gesamtkosten des Einbaus der Sensorik belaufen sich laut VRN auf rund 22 000 Euro. Für die Stadt Bensheim ist kein Anteil an der Finanzierung vorgesehen.

Die Maßnahme wird vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur im Rahmen der Förderrichtlinie „Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme“ über die von der VRN GmbH initiierten Projekte gefördert. red

AdUnit urban-intext3