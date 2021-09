Bekannte Hits aus Rock, Pop und Filmmusik

Auerbach. Bei bestem spätsommerlichen Wetter spielte der Musikverein Auerbach am Samstag auf dem Gelände der Sanner GmbH in Auerbach. Die Firma hatte zu einem privaten Konzert eingeladen, um dem Orchester des Musikvereins Auerbach nach langer Pause wieder einen Auftritt zu ermöglichen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Unter Einhaltung der 3 G-Regeln, welche am Eingang kontrolliert wurden, konnten die Zuhörer im Innenhof auf bereitgestellten Stühlen Platz nehmen. Nach einer kurzen Begrüßung durch Gesellschafterin Ute Sanner-Friedrich startete das Orchester mit dem seit der Fußballweltmeisterschaft 2014 bekannten „Auf uns“. Es folgte eine Stunde lang ein Mix bekannter Stücke aus Rock, Pop und Filmmusik.

Höhepunkte waren hierbei sicherlich das vom Dirigenten Mathieu Ochs eigens für das Orchester arrangierte Lied „Perfect“ von Ed Sheeran sowie ein Medley aus den Queen-Hits „Bohemian Rhapsody“, „Another One Bites The Dust“, „Crazy Thing Called Love“, „We will rock you“ und „We are the Champions“.

Ebenso fanden unter anderem „Oye Como Va“ mit tollen Solisten und „Spirit of 69“, einem Medley mit dem beliebten „Country Roads“, großen Anklang beim Publikum. Mit dem schwungvollen „Hello Mary Lou“ endete der offizielle Teil des Konzertes.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Nach Dankesworten von Gesellschafterin Ute Sanner-Friedrich und einem Spendenaufruf von Abteilungsleiterin Kornelia Ochs erfüllte das Orchester noch den Wunsch des Publikums nach Zugaben. Nach einem Medley mit Songs der „Blues Brothers“ und dem aus dem Film „Das Dschungelbuch“ bekannten „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“ wurde das Konzert beendet.

Dank des tollen Wetters und der hervorragenden Organisation durch die Sanner GmbH war es sowohl für das Orchester als auch das Publikum eine gelungene Veranstaltung. red