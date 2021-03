Bensheim. Active Learning gilt in Sachen Bildung bundesweit als Leuchtturmprojekt. In der Vergangenheit gelang es dem Verein immer wieder, mit frischen Ansätzen zu überraschen und damit für viele der Teilnehmer kleine Erfolgsgeschichten zu schreiben.

Auch während der Corona-Pandemie hat Active Learning bewiesen, wie man mit innovativen Ideen den Bildungssektor im Bereich der Digitalisierung und Persönlichkeitsförderung verbessern oder unterstützen kann (wir haben berichtet). Die Ummodellierung des vorherigen Lern-Sport-Konzepts, das sonst immer an festen Schulstandorten angeboten wurde, stößt aktuell auf viel Zuspruch seitens der Schüler, Lehrer und Eltern.

Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um ein sogenanntes Personal Coaching für Kinder und Jugendliche. Dabei wird nicht nur eine schulische Unterstützung ermöglicht, sondern auch eine breitgefächerte Betreuung des jeweiligen Teilnehmers. So wird etwa Wert darauf gelegt, den Kindern und Jugendlichen die nötige Struktur für den Alltag und das eigene Leben zu vermitteln.

Zudem ist der Kontakt zu den Coaches nicht allein auf feste Lerneinheiten beschränkt. Vielmehr stehen diese den Schülern als feste Ansprechpartner zur Seite und fördern so flexibel und individuell angepasst die schulischen und persönlichen Fortschritte. „Wichtig ist, dass die Schülerinnen und Schüler sich nicht alleine gelassen fühlen. In der Corona-Zeit stellen sich aber aufgrund der schlechten Ausgangslage in Sachen Digitalisierung und Schule enorme Hürden und Probleme für den Einzelnen. Sei dies der Schüler, der mit den Abläufen der Unterrichtsstunden überfordert ist, oder der Lehrer, der aktuell Homeschooling und Präsenzunterricht gleichzeitig betreibt und der stündlich zwischen Schule und Wohnort hin und her pendelt, weil es in den Schulen an (schnellen) Internet-Verbindungen fehlt. Daher wollten wir diese Schnittstelle bedienen und einen Beitrag leisten, die Bildung zu modernisieren. Denn das ist unserer Meinung nach längst überfällig“, betont Hauke Lerchl, Mitgründer von Active Learning.

Seit mehreren Jahren arbeite man an einem digitalen Konzept für einen professionellen, klar strukturieren und nachhaltigen Online-Unterricht. Das Konzept sei auf Schüler, Lehrer und Eltern gleichermaßen ausgerichtet und ermögliche eine hohe Qualität und Sicherheit, welche die derzeitigen Modelle, die freilich aus der Not heraus geboren wurden, noch vermissen lassen. „Als die Pandemie begann und die Schulen regelrecht in Seenot gerieten – welche bislang noch nicht überwunden ist –, hatten wir eine spannende Lösung in der Schublade. Doch obwohl die Not so groß war, stießen wir mit unserem Konzept bei dem Hessischen Kultusministerium auf kein Gehör“, kritisiert Lerchl.

Bis heute keine Antwort

Active Learning hatte sein neues Konzept, aber auch weitere Modernisierungsvorschläge dem Kultusministerium bereits im vergangenen Jahr und vor der Corona-Pandemie beim Kamingespräch „Schule 4.0“ vorgestellt. Eine Antwort habe der Verein aber bis heute nicht erhalten, weshalb man selbst und vorerst im Kleinen gestartet habe.

Das auch an anderer Stelle derzeit eher diskutable Lösungen für viel Geld aus dem Boden gestampft werden, zeige sich in Nordrhein-Westfalen, wo man zuletzt 2,6 Millionen für ein dreijähriges Online-Brockhaus-Abo an Schulen ausgab. „Inwieweit dies didaktisch oder angesichts der vielen kostenlosen Varianten im Internet sinnvoll ist, sei dahingestellt“, so der Vorstand in einer Pressemitteilung.

Der Verein setzt beim Personal Coaching vor allem auf ein motiviertes junges Team bestehend aus Studenten und Oberstufenschülern. Darüber hinaus sieht man aber auch großes Potenzial darin, ältere Coaches einzusetzen, um deren Qualitäten und Kenntnisse für junge Menschen anbieten zu können.

Der Verein hat zwei der Coaches für ihre hervorragende und aktive Mitarbeit ausgezeichnet: Zum einen handelt es sich hierbei um die Medizinstudentin Jenna Bornhöft aus Bensheim. „Am besten gefällt mir bei meiner Tätigkeit als Coach die Verbindung, die die Schüler und ich zueinander aufbauen. Man lernt sie gut kennen und kann sowohl ihre persönliche, wie auch ihre schulische Entwicklung gut beobachten. Es freut mich immer wieder zu sehen, wie die Schüler wachsen und aus sich selbst heraus kommen. Ich bin seit Anfang 2019 Coach bei Active Learning und habe so das Modell Personal Coaching von Anfang an miterleben können. Das Team ist von zwei Coaches auf etwa 20 gewachsen und hat sich in der Zeit viel entwickelt. Ich hoffe sehr, dass ich noch lange Coach bleiben und mein Medizinstudium in Frankfurt erfolgreich zu Ende bringen kann“, so Jenna Bornhöft.

Zum anderen ehrte der Verein den angehenden Abiturienten Otto Tiemann aus Bensheim. Er besuchte neun Jahre lang die internationale Schule in Seeheim-Jugenheim und war ein Jahr im Ausland auf einem schottischen Internat. Seit 2019 ist er auf dem Goethe Gymnasium und seit diesem Jahr auch Schulsprecher seiner Schule. Nach seinem Abitur möchte er im Ausland studieren und freut sich sehr darüber, dass er das Personal Coaching auch von dort weiter verfolgen könnte.

„Für uns ist Otto ein echter Glücksgriff, genauso wie unsere anderen Coaches. Es ist schön zu sehen, wie engagiert und motiviert diese junge Menschen sind. Otto hat sich von Anfang an reingehängt und kümmert sich professionell darum, dass seine Nachhilfeschüler immer bestens gecoacht werden“, so das Lob des Vorstands Hauke Lerchl.

Eltern, die für ihre Kinder aktuell nach einer sinnvollen Online-Unterstützung suchen, oder Schüler, die in der Pandemie genug davon haben, Homeschooling alleine bewerkstelligen zu müssen und in Mathe oder Englisch gerne das Personal Coaching ausprobieren möchten, können sich jederzeit direkt an den Verein wenden: kontakt@active-learning.de. red