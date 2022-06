Beinprothese für ein Kriegsopfer

Bensheim. Der für den Vertrieb der Firma Click Plastics AG in Bensheim zuständige Thomas Wahlig hatte vor einigen Wochen davon berichtet, wie er Hilfsmittel an die polnisch-ukrainische Grenze gebracht hatte. Auf dem Rückweg nahm er viele flüchtende Menschen aus der Ukraine mit nach Deutschland.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Darunter war auch der 49-jährige Sergej Wasichkin, dem nach einer Schussverletzung im Kriegseinsatz im Jahr 2018 nur durch die Amputation des rechten Beines das Leben gerettet werden konnte. Er befand sich lange Zeit in einem Militärkrankenhaus, doch sein Zustand verschlechterte sich zusehends.

Thomas Wahlig hatte von diesem Schicksal auf der Reise erfahren und holte den Patienten in Breslau ab. Die Reise des aus der Donbass-Region stammenden Ukrainers führte nach Bitburg, da dort seine Familie bereits eine neue Heimat gefunden hatte. Als der Bensheimer Orthopädie- und Schuhmachermeister Mathias Mittlere davon erfuhr, war für ihn schnell klar: „Diesem Mann werden wir eine entsprechende Beinprothese anfertigen und damit eine bessere Zukunft schenken.“ In dieser Woche war es nun soweit. Der erste Untersuchungstermin bei der Firma Mittlere stand an.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Luisenkrankenhaus Erste Ukraine-Flüchtlinge kommen nächste Woche nach Lindenfels Mehr erfahren Russische Invasion Krieg in der Ukraine: So ist die Lage Mehr erfahren

Gefahren wurde er von Werner Kremer vom DRK Schönecken, als Dolmetscherin fungierte Ludmilla Nikolenko. Die ersten Anpassungsmaßnahmen wurden in der Bensheimer Filiale an der Lahnstraße durch Orthopädiemechaniker-Meister Frank Leipold vorgenommen. Mindestens drei, vielleicht sogar vier weitere Termine werden notwendig sein, bis die Prothese endgültig angepasst werden kann.

Dieses Beispiel zeigt erneut, wie sehr das Schicksal der Menschen in der Ukraine, die in einem nicht selbst verschuldeten Krieg belastet sind, betroffen macht. pfl