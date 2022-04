Von Dirk Rosenberger

Bensheim. Der Marktplatz ist wie das Bürgerhaus, nur ohne Gebäude. Ein leicht schräger Vergleich sicherlich, aber was die Diskussionshistorie betrifft, stehen beide Projekte beispielhaft für die Stadtentwicklung in den vergangenen zehn Jahren. Wobei man in diesem Zusammenhang die Betonung nicht so sehr auf die Entwicklung legen darf.

Das Bürgerhaus ist seit

...