Begleitband zur Kelten-Ausstellung in Bensheim

Bensheim. Am 10. März beginnt das erste große hessische Archäologie-Jahr „Kelten Land Hessen – Archäologische Spuren im Herzen Europas“. Ab sofort ist der Begleitband zum Archäologie-Jahr im Buchhandel und in den Shops der teilnehmenden neun Museen erhältlich. Die Ausstellung „Keltenland Hessen – Die Kelten an der Bergstraße“ ist ab dem 17. Juli im Museum Bensheim zu sehen.

Insgesamt 39 Autorinnen und Autoren aus Denkmalpflege, Museum und Forschung laden im Begleitband auf 252 Seiten zu einer spannenden Entdeckungsreise zu den Kelten und ihren Nachbarn in Hessen ein. Mit informativen wie spannenden Texten und 325 Abbildungen von Ausgrabungen, herausragenden Fundobjekten und markanten Geländedenkmälern geben sie einen Überblick auf den Stand der Forschung zu einem bedeutenden Zeitabschnitt der hessischen Geschichte.

„Wenn es um die Kelten geht, haben viele Menschen sofort ganz bestimmte Bilder im Kopf – wilde, schnauzbärtige Krieger, Misteln schneidende Druiden, aber auch edler Goldschmuck und hochwertig geschmiedete Eisenschwerter. Doch wer waren diese Kelten tatsächlich, wie lebten sie, wie ernährten sie sich und welches Handwerk betrieben sie?“, so Vera Rupp, Direktorin der Keltenwelt am Glauberg und eine der drei Herausgeberinnen. „Diesen Fragen geht der Band nach und man muss immer wieder staunen, wie sehr die Menschen der damaligen Zeit ihre Umwelt geprägt und welches Erbe sie uns hinterlassen haben.“

Der Begleitband macht diesen Wandel für Leserinnen und Leser sichtbar und zeichnet ein faszinierendes Bild von den sozialen Strukturen der Kelten, ihren Glaubensvorstellungen, Handelsverbindungen sowie technologischen und künstlerischen Fähigkeiten. ps