Begeisterter Fußballfan und Gruppenleiter

Bensheim. Reiner Mecky selbst spricht von einem „Sechser im Lotto“, dass er 1991 bei der Behindertenhilfe Bergstraße (bhb) zu arbeiten begonnen hat. Ein Bekannter hatte ihn damals darauf aufmerksam gemacht, dass die Behindertenhilfe einen Schlosser mit seinem Profil suche, und nicht lockergelassen, bis Mecky seine Bewerbung abgeschickt hatte.

Damals arbeitete der gelernte Elektro-Maschinenbauer bei Daimler-Benz in Mannheim, war seit zehn Jahren verheiratet und Vater zweier kleiner Söhne. Mit Anfang/Mitte 30 verspürte Mecky dann die Lust auf einen Wechsel und den Wunsch, einer sinnvollen und erfüllenden Tätigkeit nachzugehen. Da kam die Aufforderung seines Bekannten gerade recht. Mecky bewarb sich, wurde zum Vorstellungsgespräch eingeladen und konnte bald seinen neuen Arbeitsplatz in der Schlosserei der bhb in Bensheim beziehen. 30 Jahre und sechs Monate später hat sich der 64-Jährige nun in die Rente verabschiedet.

Verschönerungsaktion geplant

Bei seinen Kolleginnen und Kollegen ist Reiner Mecky bekannt dafür, sich offen mit Veränderungen auseinanderzusetzen und Neues anzustoßen. So war er es auch gewesen, der im vergangenen Jahr in seiner Heimatstadt Bürstadt eine Mitmach- und Verschönerungsaktion initiiert hat: In einer Kooperation zwischen dem Quartiersbüro und der Behindertenhilfe wurden 200 bemalbare Holzrohlinge in Blumen-, Bienen-, Schnecken- und Maulwurfform unter der interessierten Bevölkerung verteilt.

Jung und Alt erhielten die Möglichkeit, sich kreativ zu beteiligen und die eigenen Werke dann auf der Grünfläche am Ortseingang auszustellen. Es entstand ein buntes Blumenmeer, das von Durchreisenden wie Ortsansässigen bewundert wurde.

Bekannt ist Reiner Mecky aber nicht nur als „Eventmanager“ der Bensheimer Werkstatt für behinderte Menschen, der neben der Mitmachaktion in Bürstadt auch schon Wanderungen, Ausflüge und sogar ein Oktoberfest für die Beschäftigten der bhb geplant hat, sondern auch als begeisterter Fußballfan.

So hat Mecky die Arbeitsbegleitende Maßnahme „Fußball“ von Anfang an betreut und das wöchentliche Training geleitet. Er motivierte die Belegschaft dazu, Turniere zu besuchen und selbst auszutragen, und organisierte auch Fahrten in Fußballstadien.

Torwand mit Konterfei

Seine Leidenschaft für den Fußball wurde auch im Rahmen der kleinen Verabschiedungsfeier spürbar, wo eine für Mecky gestaltete Torwand ein lebensgroßes Konterfei des frischgebackenen Rentners zeigte. Seine Fangemeinde trug entsprechend gestaltete Buttons mit dem Gesicht des „Mr. Allamo“.

Bhb-Geschäftsführer Christian Dreiss und Verwaltungsleiter Michael Samstag dankten Reiner Mecky für seine über drei Jahrzehnte andauernde Tätigkeit für die Behindertenhilfe Bergstraße und wünschten ihm alles erdenklich Gute für den neuen Lebensabschnitt.

Seine Vorsätze für den Ruhestand: fit bleiben durch Walken und Radfahren im Sommer und den Hal-lenbadbesuch im Winter. Und natürlich viel Zeit mit den Enkelkindern verbringen. Auch die Kolleginnen und Kollegen aus der Schlosserei verabschiedeten Reiner Mecky im Rahmen der Veranstaltung in den „Unruhestand“. red